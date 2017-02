Credit Suisse hebt Ziel für BASF auf 81 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 75 auf 81 Euro angehoben, aber aus Bewertungsgründen die Einstufung auf "Underperform" belassen.Der Chemiekonzern habe sich einen recht vorsichtigen Vorsatz für das neue Jahr gegeben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie vom Freitag. Seine eigenen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr lägen am oberen Ende vom Konzern ausgegeben Zielspanne. Sein Kursziel hob er wegen einer Anpassung an die marktübliche Bewertung sowie wegen geringerer Pensionsverpflichtungen an./men/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.