Credit Suisse hebt Ziel für Asos auf 4100 Pence - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 4000 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Simon Irwin erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für den Online-Modehändler. Verglichen mit den Papieren der Konkurrenz sei die Asos-Aktie sehr günstig, sofern die Margen wieder wie von ihm erwartet auf über drei Prozent stiegen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 05:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.