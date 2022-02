Credit Suisse hebt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Outperform'

Finanztrends Video zu Alphabet A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 3400 auf 3500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Bei Alphabet spiele künstliche Intelligenz weiterhin eine führende Rolle. Google mache Werbung zugänglicher für Vermarkter aller Größen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 09:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.