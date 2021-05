Credit Suisse hebt Ziel für Allianz auf 235 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen zum ersten Quartal von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Farooq Hanif hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2025 an. Der Versicherer, so schrieb er zudem, sei auf gutem Weg, das obere Ende seiner operativen Gewinnziel-Spanne für 2021 zu erreichen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 11:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.