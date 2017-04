Credit Suisse hebt Ziel für Aena auf 168 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Aena von 160 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Geschäftsdynamik beim spanischen Flughafenbetreiber setze sich dank steigender Passagierzahlen bei den Fluggesellschaften fort, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer Studie vom Montag. Wegen des 8,7-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazität in Flugzeugen in der Sommersaison hob Truslove seine Passagierschätzungen an./ck/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.