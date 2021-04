Credit Suisse hebt Ziel für ASML auf 720 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 630 auf 720 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer sei mit Volldampf ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Umsatz sowie den Gewinn je Aktie bis 2023 und verwies dabei unter anderem auf die verbesserten Aussichten für das Geschäft mit Lithographiemaschinen für den Tief-Ultraviolett-Bereich (DUV)./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 11:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.