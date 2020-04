Credit Suisse hebt Ziel für ASML auf 305 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding NV":

Finanztrends Video zu ASML Holding NV



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Auch wenn der Zulieferer für die Chipindustrie keine konkrete Prognose für das angelaufene zweite Quartal und das Gesamtjahr abgegeben hat, rechne ASML dennoch im Quartalsvergleich mit einer Erholung der Umsätze im aktuellen Jahresviertel und auch der Bruttomarge, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.