Credit Suisse hebt Ziel für ABB auf 29 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ABB nach einem stärker als erwarteten ersten Quartal von 24 auf 29 Franken angehoben.Die Einstufung wurde aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für den Schweizer Automationskonzern an. Er sieht die Chance, dass das für 2023 gesteckte Ziel einer 15-prozentigen Marge schon 2022 erreicht wird. Angesichts der aktuell angemessenen Bewertung sollte aber auf einen besseren Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktien gewartet werden./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 03:06 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.