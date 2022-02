Credit Suisse hebt Voestalpine auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Voestalpine von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36,70 auf 43,00 Euro angehoben. Wegen des spätzyklischen Charakters der Kundenbasis dürfte der Stahlkonzern erst ab 2022 von den höheren Stahlpreisen des Vorjahres profitieren, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen noch nicht vollständig berücksichtigt. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2022/23 um 46 Prozent und schreibt seine Bewertungsmethodik bis Ende 2022 fort./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 05:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.