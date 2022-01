Credit Suisse hebt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 1025 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Tesla von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 1025 US-Dollar belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die sehr günstigen Fundamentaldaten der Aktien des Elektroautobauers. So erwartet der Fachmann sowohl weiteres Volumenwachstum als auch eine anhaltende Margenstärke. Die Markterwartungen könnten steigen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 09:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.