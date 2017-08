Credit Suisse hebt Prudential-Ziel auf 2075 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prudential von 2045 auf 2075 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Analysten beleuchteten in einer am Freitag veröffentlichten Studie das Wertsteigerungspotenzial durch eine mögliche Aufspaltung des Versicherers. Sie halten einen Kurszuwachs von 27 Prozent für denkbar. Das etwas erhöhte Kursziel spiegele eine Aufspaltung aber noch nicht wider, sondern lediglich voraussichtliche Kosteneinsparungen in Großbritannien./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.