Credit Suisse hebt Microsoft auf 180 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Microsoft von 155 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Er bleibe für die langfristige Entwicklung des Softwarekonzerns konstruktiv, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht in den nächsten fünf Jahren die Chance auf Umsätze im gewerblichen Cloud-Geschäft von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Der Umbau des Konzerns könne jedoch Jahrzehnte andauern./ssc/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 12:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.