Credit Suisse hebt McDonalds-Ziel auf 214 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 210 auf 214 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Auch wenn die flächenbereinigten Umsätze in den USA etwas unter den Erwartungen gelegen hätten, sei die Rückkehr in positives Terrain ermutigend, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob ihre Gewinnschätzungen für die Burgerkette an./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.