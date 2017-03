Credit Suisse hebt Evonik auf 'Neutral' und Ziel auf 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Evonik nach Jahreszahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 32,00 Euro angehoben.Es sei an der Zeit für einen neuen Blick auf die Aktie des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie vom Freitag. Die Methioninpreise näherten sich einem Siebenjahrestief, so dass von dieser Seite kaum weitere Gewinnrisiken drohten. Zudem hingen die Geschäfte von Evonik nicht nur an der für das Unternehmen wichtigen Aminosäure - es gebe noch andere Gewinntreiber./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.