Credit Suisse hebt Alcoa auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Alcoa von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 61 US-Dollar angehoben.Die Aktie des Aluminiumkonzerns könnte 2018 in den marktbreiten Leitindex S&P 500 aufgenommen werden, schrieb Analyst Curt Woodworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammen mit der Aussicht auf gute Kapitalrückflüsse sorge dies für eine attraktive Bewertung./edh/ajx Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.