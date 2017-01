Credit Suisse erhöht Ziel für Dialog Semiconductor - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 40 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Das Halbleiterunternehmen dürfte den Gewinn je Aktie in den nächsten beiden Jahren um durchschnittlich 15 Prozent per annum steigern, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Montag. Der Euro-Dollar-Wechselkurs und weitere Aktienrückkäufe verliehen Rückenwind./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.