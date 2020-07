Credit Suisse belässt Vodafone auf 'Outperform' - Ziel 170 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2020/21 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen.Analyst Jakob Bluestone senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Geschäftsjahresergebnis (Ebitda) und rechnet damit, dass die Umsätze im zweiten Geschäftsquartal schwächer als im ersten ausfallen werden. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr sollte sich dann aber wieder aufhellen. Zum beibehaltenen Ausblick dürfte sich der Mobilfunkkonzern zur Halbjahresbilanz neu äußern./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.