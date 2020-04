Credit Suisse belässt Vestas auf 'Underperform' - Ziel 455 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vestas auf "Underperform" mit einem Kursziel von 455 dänischen Kronen belassen.Auf den Windkraftkonzern dürften in diesem Jahr zusätzliche Kosten zukommen, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet wegen der Virus-Pandemie mit niedrigeren Umsätzen. Eine schwächere Nachfrage in den Jahren 2021 und 2022 und schwächere Auftragseingänge ab dem zweiten Halbjahr 2020 schienen im Aktienkurs noch nicht eingepreist./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 03:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.