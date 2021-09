Credit Suisse belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 800 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla vor der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen.Der US-Elektroautobauer dürfte etwas mehr Autos an die Kunden gebracht haben als von Analysten im Schnitt erwartet, schrieb der Experte Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hänge das weitere Aufwärtspotenzial für die Aktien davon ab, inwiefern Tesla auch außerhalb des Fahrzeugverkaufs und speziell auf dem Gebiet des autonomen Fahrens Erfolge erzielen kann./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 22:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.