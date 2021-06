Credit Suisse belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 800 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla mit Blick auf die Markteinführung der Oberklassen-Limousine Model S Plaid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen.Die Baureihe dürfte für den Elektroautobauer ein Nischenmodell bleiben, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmenswachstum hänge eher von den Modellen 3 und Y sowie dem geplanten 25 000-Dollar-Modell ab./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 09:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.