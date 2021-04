Credit Suisse belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 800 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen.Diese seien "Stückwerk" und könnten kurzfristig für eine negative Reaktion im Aktienhandel sorgen, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem stünden jedoch Margen auf einem geschätzten Rekordniveau der Modelle Tesla 3 und Tesla Y gegenüber dank hoher Absatzzahlen. Die Profitabilität könne noch zunehmen, womit fallende Aktienkurse eine Gelegenheit zum Kauf darstellten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 08:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.