Credit Suisse belässt T-Mobile US auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Finanztrends Video zu T-Mobile US



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen.Das operative Ergebnis sei dank niedrigerer Aufwendungen etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2021 rechnet er jetzt aber dafür mit höheren Investitionen als gedacht. Insgesamt nahm er nur kleinere Änderungen an seinen Erwartungen vor./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 07:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 07:59 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.