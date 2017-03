Credit Suisse belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 2450 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen.Disziplin und Fokus seien in der Ölindustrie in einem vermutlich weiterhin schwankungsanfälligen Umfeld derzeit sehr wichtig, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer Studie vom Dienstag./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.