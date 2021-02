Credit Suisse belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 1815 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1815 Pence belassen.Der Anstieg der Nettoverschuldung liege zwar im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei die Nachricht ein kleiner Rückschlag für jene Anleger, die mit Aktienrückkäufen schon vor dem Schlussquartal 2021 gerechnet hätten./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 04:18 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.