Credit Suisse belässt Schneider Electric auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen.Die Aktie des Elektrokonzerns bleibe dank weiter steigender Margen, einer fortgesetzten Verschlankung des Konzernportfolios und des attraktiven Geschäfts mit Rechenzentren eine empfehlenswerte Anlage, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.