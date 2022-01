Credit Suisse belässt Santander auf 'Neutral' - Ziel 3,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Analystin Pamela Zuluaga kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Überschuss-Schätzungen für 2021. Damit trägt sie schlechteren Wirtschaftsprognosen Rechnung, sodass Rückstellungen vor allem in Spanien, Brasilien und Chile womöglich höher ausfallen dürften als angenommen. Ihre Prognosen für 2022 bis 2023 hob sie indes unter Berücksichtigung jüngster Währungsbewegungen etwas an./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.