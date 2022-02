Credit Suisse belässt Sanofi auf 'Outperform' - Ziel 96 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sanofi vor Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Pharmakonzern sollte dank eines anhaltenden Wachstums beim Dermatitis-Medikament Dupixent und bei Medikamenten gegen seltene Krankheiten den währungsbereinigten Umsatz um 7,1 Prozent und das Ergebnis je Aktie (EPS) um 15,5 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Sanofi dürfte zudem das Ziel für den Dupixent-Spitzenumsatz anheben./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.