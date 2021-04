Credit Suisse belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 17,91 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,91 Euro belassen.Angesichts erwarteter Kapazitätsreduzierungen auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt seien die Aussichten für den Sommer kommenden Jahres zwar erfreulich, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten in den kommenden Monaten einige Faktoren berücksichtigt werden, bevor bezüglich dieses Ausblicks mehr Klarheit herrscht. So müssten Fluggesellschaften sich tatsächlich stärker gezwungen sehen, ältere Flugzeuge mit zwei Gängen in der Kabine außer Dienst zu stellen./la/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 19:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.