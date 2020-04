Credit Suisse belässt Prudential auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Prudential auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1350 Pence belassen.Er habe den Risikoaufschlag für den Versicherer angesichts der jüngsten Marktschwankungen erhöht, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit sieht er aber einen guten Einstiegspunkt. Prudential zählt zu den bevorzugten Lebensversicherern der Credit Suisse./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 04:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.