Credit Suisse belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 215 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Pernod Ricard in einem Ausblick auf 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der französische Spirituosenhersteller habe sich erholt und sein Umsatz im ersten Geschäftsquartal liege inzwischen deutlich über dem Niveau vor der Pandemie (2019), schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hinke Pernod hinter seinen Konkurrenten Diageo, Remy und Campari hinterher, deren Umsatzwachstum und Marketingausgaben weitaus höher seien./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 05:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.