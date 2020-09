Credit Suisse belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 620 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nvidia mit Blick auf den geplanten Kauf des Chip-Designers Arm auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 US-Dollar belassen.Das Chance/Risiko-Profil des Deals erscheine extrem attraktiv für den Grafikkarten-Spezialisten, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem erscheine der Kauf strategisch sinnvoll. Allerdings könnte die Transaktion vor allem in China auf wettbewerbsrechtliche Widerstände stoßen. Zudem dürften einige Arm-Kunden, die direkte Nvidia-Konkurrenten seien, wenig begeistert von den Plänen sein./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 23:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.