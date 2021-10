Credit Suisse belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Finanztrends Video zu Novartis



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen.Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Änderungen bei den Schätzungen seien aber nur minimal. Die Aktie werde mit einem Abschlag zum Sektor gehandelt, doch das Unternehmen müsse nach den jüngsten Rückschlägen zunächst wieder seine Fähigkeit zur Wertsteigerung bei Neueinführungen von Medikamenten und Technologien in seiner Pipeline unter Beweis stellen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 19:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.