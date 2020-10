Credit Suisse belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 3,65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,65 Euro belassen.Die Nachfrage nach den Produkten der Finnen sollte beginnen sich zu erholen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Nokia dürfte allerdings wegen eines schwächeren Produktportfolios dem Markt hinterher hinken - die Aktie sei nicht ohne Grund niedrig bewertet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 05:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.