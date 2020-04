Credit Suisse belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 97 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen.Wegen der virusbedingten Zunahme an Ausgangssperren und -beschränkungen habe er beim Schweizer Nahrungsmittelproduzenten seine Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im laufenden Jahr etwas gekappt, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2021 rechne er dagegen wieder mit einer weitgehenden Normalisierung./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.