Credit Suisse belässt London Stock Exchange auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8340 Pence belassen.Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Umsatzschätzungen leicht gesenkt, schrieb Analyst Andreas Brun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies reflektere eine geringere Handelsaktivität am Kapitalmarkt im Dezember. Die Übernahme des Datenanbieters Refinitiv begrüßte der Experte./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.