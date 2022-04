Credit Suisse belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 184 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie der US-Großbank habe ihrer Prognose entsprochen, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe JPMorgan eine respektable Eigenkapitalrendite von 16 Prozent bei einer Kernkapitalquote von 11,9 Prozent ausgewiesen. Letztere sei zwar schlechter als erwartet ausgefallen, aber immer noch deutlich über dem derzeit vorgeschriebenen Minimum von 11,2 Prozent./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 22:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.