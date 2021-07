Credit Suisse belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev mit Blick auf den neuen Chef Michel Doukeris auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Der Bierbrauer täte gut daran, sich klare mittelfristige Wachstumsziele für Umsatz und Gewinn zu setzen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So hielten es die meisten globalen Wettbewerber, AB Inbev würde damit aus Sicht von Investoren besser zu beurteilen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 04:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.