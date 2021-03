Credit Suisse belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Finanztrends Video zu Anheuser-Busch



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AB Inbev mit Blick auf einen möglichen Führungswechsel bei dem Brauereikonzern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.Dass Bloomberg zufolge mit dem Verantwortlichen für das Nordamerika-Geschäft, Michel Doukeris, ein interner Kandidat der Favorit des Aufsichtsrats für die Nachfolge von Konzernchef Carlos Brito sei, überrasche ihn nicht, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Studie. Im September habe die "Financial Times" noch über einen externen Bewerber spekuliert. Damit sinke allerdings auch die Chance auf einen stärkeren Margenfokus anstelle des bisher primär verfolgten Umsatzwachstums./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2021 / 22:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 05:31 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.