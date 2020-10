Credit Suisse belässt ING auf 'Outperform' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Er verspreche sich von der niederländischen Bank ein ordentliches drittes Quartal, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die erzielte Nettozinsmarge dürfte sich stabil entwickelt haben. Von starkem Interesse dürften Aussagen zur Strategie bei den Kapitalrückflüssen sein./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 03:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.