Credit Suisse belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Er senke seine Prognosen für den organischen Umsatz des Konsumgüterkonzerns im Gesamtjahr wegen ungünstiger Einflüsse durch die verlängerte Periode der Beschränkungen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Risiko bleibe weiterhin eine erneute Verschlechterung der Lage in der Corona-Krise./ssc/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 18:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.