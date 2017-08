Credit Suisse belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hannover Rück nach den Quartalszahlen der europäischen Rückversicherer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Die Aktien der Rückversicherer hätten sich zuletzt generell schlechter entwickelt als der weiter gefasste europäische Versicherungssektor, was gerechtfertigt sei, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer Branchenstudie vom Freitag. Er bleibt bei seiner vorsichtigen Einschätzung für diesen Teilsektor. Die attraktiven Dividenden und Aktienrückkäufe seien bereits überdeutlich in den Aktienkursen berücksichtigt./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.