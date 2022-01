Credit Suisse belässt GlaxoSmithKline auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach dem abgelehnten Unilever-Übernahmeangebot für die eigene Konsumgütersparte auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Analystin Jo Walton wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass die Genehmigung der britischen Wettbewerbsbehörde FTC für die von Glaxo angestrebte Abspaltung des Bereichs "Consumer Healthcare" ein Jahr dauern könnte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 00:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.