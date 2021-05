Credit Suisse belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen.Analyst Neil Glynn wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Zusammenarbeit mit der Service-Gesellschaft Swissport als günstig für den Billigflieger. Damit könne Easyjet auf wichtigen Drehkreuzen wie Berlin, Genf und Basel zukünftig pünktlicher und effizienter agieren./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 11:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.