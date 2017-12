Credit Suisse belässt Dialog Semiconductor auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einer Halbleiter-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.Analyst Achal Sultania ging in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auch auf jüngste Sorgen ein, dass der Großkunde Apple künftig seine eigenen Bauteile zur Stromsteuerung (PMIC) produzieren könnte. Es sei zwar letztlich nicht auszuschließen, dass Apple in der Zukunft andere Pläne verfolge als bisher, so Sultania. Dialog habe aber eine starke Beziehung mit den Amerikanern aufgebaut, die auch dazu geführt habe, dass das iPhone die Oberklasse-Konkurrenz der Android-Smartphones bei Stromverbrauch und Akku-Laufzeit habe abhängen können. Die Planungen drehten sich bereits um das Modell für 2019./ag/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.