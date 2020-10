Credit Suisse belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen.Die steigenden Corona-Infektionszahlen und striktere Hygieneregeln spielten dem Online-Handel mit Lebensmitteln in die Hände, da die Leute eher zuhause blieben und äßen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei für das dritte Quartal und das Jahr des Essenslieferdienstes optimistischer als der Markt und sehe auch gute Chancen für den Abschluss der Übernahme von Woowa, der entscheidende Bedeutung für das Unternehmen zukomme. Falls diese gelinge, sehe er das Kursziel bei 137 Euro./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 18:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.