Credit Suisse belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 69 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Danone nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal und zurückgezogenen Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen.Nachdem die aus eigener Kraft erwirtschafteten Erlöse - verglichen mit dem Vorjahr - gestiegen seien, rechne er für das zweite Quartal mit einem Rückgang um 1,4 Prozent, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch spiegelt die Bewertung der Aktie des Nahrungsmittelherstellers seiner Ansicht nach nicht ausreichend die Qualität des Geschäftsbereichs Specialized Nutrition wider, der 52 Prozent zu den Gewinnen des Konzerns beiträgt./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 14:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.