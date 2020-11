Credit Suisse belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 33,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen.Die jüngste Rotation von den als Wachstumswerte angesehenen Börsenbetreibern in die als werthaltige Investments geltenden Vermögensverwalter sei die falsche Aktion für diesen Sektor, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 13:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 13:13 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.