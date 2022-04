Credit Suisse belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 66 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 US-Dollar belassen. Konsumgüterunternehmen wie Coca-Cola dürften im kommenden Kalenderquartal weitere Preiserhöhungen ankündigen, ermutigt vom Erfolg der jüngsten Ankündigungen, die über den historischen Normen gelegen hätten, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Fähigkeit werde vom Markt unterschätzt./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 10:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.