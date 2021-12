Credit Suisse belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Iain Pearce nahm laut einer am Freitag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktie des französischen Versicherers auf. Axa werde für 2021 wieder eine volle Dividende zahlen. Zudem rechne er mit einem Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Bereich, da sich die Solvency-II-Quote auf über 200 Prozent erholt habe, der Verschuldungsgrad verbessert wurde und die Liquidität ausreichend sei./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.