Credit Suisse belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 22 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Axa nach dem wegen der Covid-19-Krise aktualisierten Jahresausblick des Versicherers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Er habe nun seine Schätzungen für 2020 reduziert, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er gehe aber davon aus, dass Axa die bisherige Dividendenpolitik beibehalten werde. Die Bewertung der Aktie sei im Verhältnis zu den Risiken sehr attraktiv./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 04:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.